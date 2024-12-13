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Результаты игрового дня Евролиги 12 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 12 декабря, турнирная таблица
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В четверг, 12 декабря, состоялся игровой день 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 12 декабря:

«Фенербахче» – «Монако» – 69:99;
«Альба» – «Партизан» – 90:91
«Баскония» – «Виртус» – 81:82;
«Бавария» – «Маккаби» Тель-Авив – 98:93;
«Реал» Мадрид – «Жальгирис» – 83:92.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
69 : 99
Монако
Монако, Монако
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Мэйс, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Экшиоглу, Гудурич, Колсон, Марьянович, Берч
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
90 : 91
Партизан
Белград, Сербия
Альба: Спаньоло, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Самар, Олинде, Рапикве, Маккормак, Уильямс
Партизан: Дэвис, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
81 : 82
Виртус
Болонья, Италия
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Виртус: Кординье, Пайола, Клайберн, Висконти, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2024, четверг. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
98 : 93
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Бранкович, Букер, Йебо
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Менко, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
83 : 92
Жальгирис
Каунас, Литва
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

В нынешнем сезоне регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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