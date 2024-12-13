Результаты игрового дня Евролиги 12 декабря, турнирная таблица

В четверг, 12 декабря, состоялся игровой день 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.
Результаты матчей Евролиги 12 декабря:
«Фенербахче» – «Монако» – 69:99;
«Альба» – «Партизан» – 90:91
«Баскония» – «Виртус» – 81:82;
«Бавария» – «Маккаби» Тель-Авив – 98:93;
«Реал» Мадрид – «Жальгирис» – 83:92.
В нынешнем сезоне регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.
Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:
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