Один из руководителей НБА предложил Леброну Джеймсу перейти в «Сакраменто»

Один из руководителей НБА, чьё имя не разглашается, посоветовал форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу перейти в «Сакраменто Кингз».

«Одно место, о котором я не слышу много разговоров в связи с Леброном, — это «Сакрамент»о. Он мог бы изменить эту команду, и у них, возможно, есть нужные активы, чтобы сделать обмен возможным. У них много молодых талантов, и, поскольку это маленький рынок, они не тратят деньги направо и налево.

«У них есть драфт-пики и молодые таланты. Если они смогут подогнать зарплаты, Леброн смог бы взять Фокса и Сабониса и вывести их на совершенно новый уровень — особенно Фокса. С этим трио они могли бы стать настоящей силой. Он мог бы жить в Лос-Анджелесе и играть за Сакраменто, без сомнений», — приводит слова руководителя Fadeaway World.

В текущем регулярном сезоне 39-летний баскетболист принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 23 очка.

Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем