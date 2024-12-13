Дабл-дабл Пэйтона Притчарда помог «Бостону» разгромить «Детройт»

В ночь с 12 на 13 декабря мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс» и клубом «Детройт Пистонс». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 123:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Селтикс» Пэйтон Притчард, оформивший дабл-дабл — на его счету 27 очков и 10 ассистов, а также четыре подбора.

«Бостон» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах и сохраняет за собой вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Детройт» проиграл четыре из пяти последних встреч и находится на 11-м месте Востока.