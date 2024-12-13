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Бостон Селтикс — Детройт Пистонс, результат матча 13 декабря 2024, счет 123:99, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Дабл-дабл Пэйтона Притчарда помог «Бостону» разгромить «Детройт»
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В ночь с 12 на 13 декабря мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс» и клубом «Детройт Пистонс». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 123:99.

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
123 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Притчард - 27, Уайт - 23, Порзингис - 19, Браун - 14, Холидэй - 12, Корнет - 12, Петерсон - 5, Кета - 4, Дэвисон - 3, Уолш - 2, Хорфорд - 2, Тиллман
Детройт Пистонс: Холланд - 26, Каннингем - 18, Айви - 10, Харрис - 9, Сассер - 9, Хардуэй-младший - 6, Фонтеккио - 6, Бисли - 5, Рид - 4, Томпсон - 4, Стюарт - 2, Мур

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Селтикс» Пэйтон Притчард, оформивший дабл-дабл — на его счету 27 очков и 10 ассистов, а также четыре подбора.

«Бостон» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах и сохраняет за собой вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Детройт» проиграл четыре из пяти последних встреч и находится на 11-м месте Востока.

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