Защитник «Торонто» Агбаджи исполнил постер-данк с сопротивлением партнёра по команде

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт на табло — 102:82 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник «Торонто» Очаи Агбаджи в начале третьей четверти встречи оказался в забавной ситуации после того, как исполнил слэм-данк. Позже на повторе стало понятно, что против Агбаджи сопротивлялся его же партнёр по команде.

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Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.