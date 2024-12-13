В «Автодоре» прокомментировали подписание контракта с 26-летним американцем

Президент саратовского «Автодора» Олег Родионов отреагировал на заключение контракт с 26-летним американским баскетболистом Чарльзом Мэннингом, который до этого выступал за итальянский «Наполи».

«Мы интересовались Мэннингом ещё летом, но после очень успешного сезона в «Ольденбурге» на игрока было много претендентов. Возможный переход также осложняла необходимость выкупа действовавшего контракта с немецким клубом.

Рады, что сейчас удалось осуществить трансфер Мэннинга в «Автодор». Рассчитываем, что Чарльз добавит команде нужных качеств и поможет нам в борьбе за «шестёрку», — приводит слова Родионова официальный телеграм-канал «Автодора».