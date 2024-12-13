Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу в матче с «Торонто»

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс». Хозяева обыграли соперника со счётом 114:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Тайлер Хироу, записавший на свой счёт 23 очка, четыре подбора и четыре передачи. Центровой «Хит» Бэм Адебайо оформил дабл-дабл: 21 очко, 16 подборов и пять передач.

В составе «Торонто» самым результативным игроком стал защитник Грейди Дик, записавший в свой актив 22 очка, четыре подбора и две передачи.

Маскот клуба НБА издевается над фанатами соперника после матча: