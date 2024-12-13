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Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу в матче с «Торонто»

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу в матче с «Торонто»
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс». Хозяева обыграли соперника со счётом 114:104.

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
114 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Хироу - 23, Адебайо - 21, Йович - 14, Смит - 11, Батлер - 11, Хайсмит - 9, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 6, Лав - 6, Розир - 5, Уэр, Бёркс, Брайант
Торонто Рэпторс: Дик - 22, Пёлтль - 16, Барретт - 13, Агбаджи - 13, Митчелл - 12, Уолтер - 9, Баттл - 8, Шид - 5, Могбо - 4, Темпл, Фернанду, Буше, Олиник

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Тайлер Хироу, записавший на свой счёт 23 очка, четыре подбора и четыре передачи. Центровой «Хит» Бэм Адебайо оформил дабл-дабл: 21 очко, 16 подборов и пять передач.

В составе «Торонто» самым результативным игроком стал защитник Грейди Дик, записавший в свой актив 22 очка, четыре подбора и две передачи.

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