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Обозреватель «Финикса» прояснил ситуацию с возможным переходом Джимми Батлера в «Санз»

Обозреватель «Финикса» прояснил ситуацию с возможным переходом Джимми Батлера в «Санз»
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Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Финикс Санз» Джон Гамбадоро высказался по поводу возможного обмена лёгкого форварда и одного из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлера в «Финикс».

«Шэмс Чарания не ошибается, несмотря на заявления агента или возможные утверждения «Майами».

Я всегда уделяю время, чтобы удостовериться в точности своих материалов, так как не хочу распространять неверную информацию: Джимми Батлер действительно заинтересован в переходе в «Финикс Санз», — написал Гамбадоро в своей социальной сети.

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