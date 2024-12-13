Обозреватель «Финикса» прояснил ситуацию с возможным переходом Джимми Батлера в «Санз»
Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Финикс Санз» Джон Гамбадоро высказался по поводу возможного обмена лёгкого форварда и одного из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлера в «Финикс».
«Шэмс Чарания не ошибается, несмотря на заявления агента или возможные утверждения «Майами».
Я всегда уделяю время, чтобы удостовериться в точности своих материалов, так как не хочу распространять неверную информацию: Джимми Батлер действительно заинтересован в переходе в «Финикс Санз», — написал Гамбадоро в своей социальной сети.
Травмированный Джимми Батлер радуется победе «Майами» в баре:
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