В ночь с 12 на 13 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был запланирован очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Все результаты игрового дня НБА 13 декабря:

«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 123:99;

«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 114:104;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 109:111.

Первое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции в данный момент занимает «Кливленд Кавальерс», на счету которого 21 победа и четыре поражения. На Западе лидером является «Оклахома-Сити Тандер». В активе этого клуба 19 побед и пять поражений.

Рекорды НБА: