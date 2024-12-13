Результаты игрового дня НБА 13 декабря
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В ночь с 12 на 13 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был запланирован очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Все результаты игрового дня НБА 13 декабря:
«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 123:99;
«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 114:104;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» — 109:111.
НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
123 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Притчард - 27, Уайт - 23, Порзингис - 19, Браун - 14, Холидэй - 12, Корнет - 12, Петерсон - 5, Кета - 4, Дэвисон - 3, Уолш - 2, Хорфорд - 2, Тиллман
Детройт Пистонс: Холланд - 26, Каннингем - 18, Айви - 10, Харрис - 9, Сассер - 9, Хардуэй-младший - 6, Фонтеккио - 6, Бисли - 5, Рид - 4, Томпсон - 4, Стюарт - 2, Мур
НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
114 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Хироу - 23, Адебайо - 21, Йович - 14, Смит - 11, Батлер - 11, Хайсмит - 9, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 6, Лав - 6, Розир - 5, Уэр, Бёркс, Брайант
Торонто Рэпторс: Дик - 22, Пёлтль - 16, Барретт - 13, Агбаджи - 13, Митчелл - 12, Уолтер - 9, Баттл - 8, Шид - 5, Могбо - 4, Темпл, Фернанду, Буше, Олиник
НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 36, Мёрфи - 21, Мюррей - 20, Бостон - 9, Джонс - 7, Тайс - 7, Мисси - 7, Кэйн - 1, Джемисон - 1, Ривз
Сакраменто Кингз: Сабонис - 32, Дерозан - 29, Фокс - 18, Мюррэй - 18, Хаертер - 7, Монк - 5, Эллис - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Робинсон, Краудер
Первое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции в данный момент занимает «Кливленд Кавальерс», на счету которого 21 победа и четыре поражения. На Западе лидером является «Оклахома-Сити Тандер». В активе этого клуба 19 побед и пять поражений.
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