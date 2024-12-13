Джимми Батлер отреагировал на конфликт своего агента с ведущим инсайдером НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (114:104) прокомментировал конфликт его агента Бернарда Ли с известным инсайдером ESPN Шэмсом Чаранией.

«Мне это чертовски нравится, и я за то, чтобы всё было хорошо. Кто-то всегда прикрывает меня», — заявил Батлер в послематчевом интервью.

Напомним, ранее Чарания заявил, что Батлер заинтересован в переходе в «Финикс Санз», помимо «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». После чего Ли публично высмеял публикацию журналиста, дав понять, что это неправдивая информация.