Джимми Батлер отреагировал на конфликт своего агента с ведущим инсайдером НБА
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (114:104) прокомментировал конфликт его агента Бернарда Ли с известным инсайдером ESPN Шэмсом Чаранией.
НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
114 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Хироу - 23, Адебайо - 21, Йович - 14, Смит - 11, Батлер - 11, Хайсмит - 9, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 6, Лав - 6, Розир - 5, Уэр, Бёркс, Брайант
Торонто Рэпторс: Дик - 22, Пёлтль - 16, Барретт - 13, Агбаджи - 13, Митчелл - 12, Уолтер - 9, Баттл - 8, Шид - 5, Могбо - 4, Темпл, Фернанду, Буше, Олиник
«Мне это чертовски нравится, и я за то, чтобы всё было хорошо. Кто-то всегда прикрывает меня», — заявил Батлер в послематчевом интервью.
Напомним, ранее Чарания заявил, что Батлер заинтересован в переходе в «Финикс Санз», помимо «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». После чего Ли публично высмеял публикацию журналиста, дав понять, что это неправдивая информация.
Что сказал агент Батлера?
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