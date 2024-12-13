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Миленко Богичевич оценил переход Чарльза Мэннинга в «Автодор»

Миленко Богичевич оценил переход Чарльза Мэннинга в «Автодор»
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался по поводу подписания контракта с 26-летним американским баскетболистом Чарльзом Мэннингом.

«Мэннинг — очень талантливый игрок. После переезда в Европу американец провёл хороший сезон в Адриатической лиге, что дало ему шанс перейти в «Ольденбург». Чарльз — универсальный баскетболист, который умеет играть на обеих сторонах площадки. Он агрессивно защищается, имеет широкий размах рук и способен эффективно обороняться против соперников разных амплуа. Это даёт тренерам множество вариаций его использования в игре.

В нападении Мэннинг отличается скоростью, отличным видением площадки и может закрывать сразу три позиции, а в защите приносит команде большую энергию. Универсализм — его главное преимущество, позволяющее по-разному задействовать игрока в матчах. Надеюсь, в «Автодоре» Чарльз раскроет свой потенциал, добавит нам качества и позволит команде успешно провести оставшуюся часть сезона», — цитирует Богичевича официальный телеграм-канал «Автодора».

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