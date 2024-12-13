26-летний Чарльз Мэннинг объяснил своё решение перейти в «Автодор»

26-летний американский баскетболист Чарльз Мэннинг прокомментировал свой переход в саратовский «Автодор». Ранее Мэннинг выступал за итальянский «Наполи».

«Я ощущаю уверенность после подписания контракта с «Автодором». Готов к новому вызову и усердной работе, чтобы помочь команде продолжать побеждать и пробиться в плей-офф. Почему решил перейти? Конечно, мне очень интересно посмотреть Россию.

На моё решение заключить соглашение с саратовским клубом повлияли разговоры с некоторыми игроками команды и тренером. Я почувствовал, что переход в «Автодор» сейчас — наилучшее решение для развития моей карьеры.

Считаю, что здесь смогу играть в свой баскетбол на обоих концах площадки, а также получить свободу действий как в нападении, так и в защите. Всё это стало большим фактором в пользу Саратова», — цитирует Мэннинга официальный сайт «Автодора».