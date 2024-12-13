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Чарльз Мэннинг: слышал, что лига ВТБ отличается высоким уровнем атлетизма

Чарльз Мэннинг: слышал, что лига ВТБ отличается высоким уровнем атлетизма
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26-летний американский баскетболист Чарльз Мэннинг, подписавший контракт с саратовским «Автодором», высказался по поводу Единой лиги ВТБ и новой команды.

«Слышал, что лига ВТБ отличается высоким уровнем атлетизма. Что здесь много интересных матчей и сильных соперников — это мне по душе. Лично знаком с некоторыми ребятами, выступающими в лиге.

В нынешнем сезоне уровень чемпионата крайне высок. Признаюсь, про «Автодор» знаю не особо много. Говорят только, что в игровом зале бывает прохладно.

Помимо этого, мне рассказали, что команда хорошо защищается, болельщики оказывают горячую поддержку на трибунах, а внутри коллектива приятная атмосфера. С нетерпением жду встречи со своими новыми одноклубниками и тренерским штабом», — приводит слова Мэннинга официальный сайт «Автодора».

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