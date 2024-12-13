Бронни Джеймс набрал 30 очков в выездном матче Лиги развития НБА

Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (G-Лига) с фарм-клубом «Финикс Санз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 100:106.

Джеймс провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 30 очков (13 из 23 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые; 1 из 2 — штрафные), сделав три подбора, две результативные передачи, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в текущем регулярном сезоне НБА сын звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса принял участие в семи матчах, набирая в среднем 0,6 очка, делая 0,3 результативной передачи и 0,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 12,5.