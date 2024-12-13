Капитан ЦСКА Антонов высказался о возможном возвращении Алексея Шведа в Единую лигу

Тяжёлый форвард и капитан московского ЦСКА Семён Антонов прокомментировал теоретическое возвращение российского баскетболиста Алексея Шведа, который на данный момент играет в Китае, в Единую лигу ВТБ.

«С Алексеем Шведом я сейчас не общаюсь. Можем списаться с ним, когда поздравляем друг друга с какими-то яркими событиями в жизни. Поэтому о его возможном отстранении из состава китайского клуба ничего не знаю. Всё-таки писать Алексею и спрашивать: «Ну что, Лёха, отчисляют тебя из Китая?» — это как-то неправильно. Умный человек такого не сделает. Лёше хочу пожелать только удачи. Мы все за него болеем.

Раз появилась такая информация, видимо, есть какие-то проблемы, но я думаю, что он их решит и всё будет хорошо. Думаю, если Швед вернётся в Единую лигу ВТБ, то это только украсит наш чемпионат. Такие сильные игроки придают зрелищности нашему спорту. И на таких баскетболистов зрители и приходят на трибуны», — приводит слова Антонова Legalbet.