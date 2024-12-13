Домантас Сабонис повторил достижение двух легенд «Сакраменто»

Бигмен «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис стал третьим игроком в истории клуба, которому удавалось оформить определённую статистическую линейку за половину матча.

Во встрече с «Нью-Орлеан Пеликанс» Сабонис набрал 32 очка и сделал 21 подбор, став третьим баскетболистом в истории «королей», которой набирал как минимум 20 очков и сделал 12 подборов за половину игры.

Ранее этого достигали лишь Демаркус Казинс (три раза) и Крис Уэббер (один раз). Этой информацией поделился аккаунт ClutchPoints в социальной сети X (ранее Twitter).

«Сакраменто» обыграл «Нью-Орлеан» со счётом 111:109. На данный момент «короли» занимают 12-е место в Западной конференции.