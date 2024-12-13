Домантас Сабонис повторил достижение двух легенд «Сакраменто»
Поделиться
Бигмен «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис стал третьим игроком в истории клуба, которому удавалось оформить определённую статистическую линейку за половину матча.
Во встрече с «Нью-Орлеан Пеликанс» Сабонис набрал 32 очка и сделал 21 подбор, став третьим баскетболистом в истории «королей», которой набирал как минимум 20 очков и сделал 12 подборов за половину игры.
Ранее этого достигали лишь Демаркус Казинс (три раза) и Крис Уэббер (один раз). Этой информацией поделился аккаунт ClutchPoints в социальной сети X (ранее Twitter).
«Сакраменто» обыграл «Нью-Орлеан» со счётом 111:109. На данный момент «короли» занимают 12-е место в Западной конференции.
НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 36, Мёрфи - 21, Мюррей - 20, Бостон - 9, Джонс - 7, Тайс - 7, Мисси - 7, Кэйн - 1, Джемисон - 1, Ривз
Сакраменто Кингз: Сабонис - 32, Дерозан - 29, Фокс - 18, Мюррэй - 18, Хаертер - 7, Монк - 5, Эллис - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Робинсон, Краудер
Комментарии
- 13 декабря 2024
-
09:56
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:21
-
08:30
-
08:05
-
07:20
-
07:10
-
07:06
-
06:55
-
06:53
-
06:50
-
06:40
-
06:16
-
05:55
-
05:50
-
05:44
-
05:41
-
04:05
-
01:06
-
01:01
-
00:24
- 12 декабря 2024
-
23:44
-
23:00
-
22:45
-
22:11
-
21:42
-
20:54
-
20:18
-
19:59
-
19:31
-
19:24
-
19:20