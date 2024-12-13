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Домантас Сабонис повторил достижение двух легенд «Сакраменто»

Домантас Сабонис повторил достижение двух легенд «Сакраменто»
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Бигмен «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис стал третьим игроком в истории клуба, которому удавалось оформить определённую статистическую линейку за половину матча.

Во встрече с «Нью-Орлеан Пеликанс» Сабонис набрал 32 очка и сделал 21 подбор, став третьим баскетболистом в истории «королей», которой набирал как минимум 20 очков и сделал 12 подборов за половину игры.

Ранее этого достигали лишь Демаркус Казинс (три раза) и Крис Уэббер (один раз). Этой информацией поделился аккаунт ClutchPoints в социальной сети X (ранее Twitter).

«Сакраменто» обыграл «Нью-Орлеан» со счётом 111:109. На данный момент «короли» занимают 12-е место в Западной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 36, Мёрфи - 21, Мюррей - 20, Бостон - 9, Джонс - 7, Тайс - 7, Мисси - 7, Кэйн - 1, Джемисон - 1, Ривз
Сакраменто Кингз: Сабонис - 32, Дерозан - 29, Фокс - 18, Мюррэй - 18, Хаертер - 7, Монк - 5, Эллис - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Робинсон, Краудер
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