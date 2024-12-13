Расписание матчей Евролиги 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Всего состоится четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей.

Расписание Евролиги на 13 декабря:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Панатинаикос»;

22:30 мск – «Црвена Звезда» – «Олимпиакос»;

22:30 мск – «Барселона» – «Олимпия»;

23:00 мск – АСВЕЛ – «Париж».

В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает «Париж», на счету которого 11 побед при трёх поражениях. Ранее президент сербского «Партизана» Остоя Мияйлович высказался о бюджете клуба, отметив согласие некоторых баскетболистов получать зарплату в рассрочку.

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