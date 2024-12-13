Расписание матчей Евролиги 13 декабря
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Сегодня, 13 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Всего состоится четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей.
Расписание Евролиги на 13 декабря:
20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Панатинаикос»;
22:30 мск – «Црвена Звезда» – «Олимпиакос»;
22:30 мск – «Барселона» – «Олимпия»;
23:00 мск – АСВЕЛ – «Париж».
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
13 декабря 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
13 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
13 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
13 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает «Париж», на счету которого 11 побед при трёх поражениях. Ранее президент сербского «Партизана» Остоя Мияйлович высказался о бюджете клуба, отметив согласие некоторых баскетболистов получать зарплату в рассрочку.
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