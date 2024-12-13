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Игорь Вольхин описал настрой «Зенита» на матч с «Астаной» после победы над ЦСКА

Игорь Вольхин описал настрой «Зенита» на матч с «Астаной» после победы над ЦСКА
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Лёгкий форвард санкт-петербургского «Зенита» Игорь Вольхин прокомментировал победный матч своей команды над казахстанской «Астаной» (96:59) в рамках Единой лиги ВТБ, который состоялся в среду, 11 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
96 : 59
Астана
Астана
Зенит: Захаров - 17, Фрейзер - 14, Спеллмен - 14, Жбанов - 13, Рыжов - 11, Щербенев - 7, Пойтресс - 7, Бэйкон - 6, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Вольхин, Мун
Астана: Походяев - 12, Смит - 12, Утоми - 10, Сарсенгалиев - 7, Исаенко - 6, Оразбеков - 6, Майдекин - 3, Айткали - 2, Щербак - 1, Десятников, Абашидзе

«Насколько сложно было заставить себя проявить свой максимум после матча с ЦСКА (который завершился победой «Зенита». — Прим. «Чемпионата»)? Да как бы стараешься просто каждую игру, когда выпадает шанс, стараешься просто сделать свой максимум. Независимо, с кем предыдущий матч играли.

Безусловно, все довольны и к этому стремились, чтобы выиграть у ЦСКА. Но к этой игре не подходили как-то, что вот «Астана» там — плохая команда. Нет, был полный настрой», — цитирует Вольхина официальный сайт «Зенита».

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