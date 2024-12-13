Игорь Вольхин описал настрой «Зенита» на матч с «Астаной» после победы над ЦСКА

Лёгкий форвард санкт-петербургского «Зенита» Игорь Вольхин прокомментировал победный матч своей команды над казахстанской «Астаной» (96:59) в рамках Единой лиги ВТБ, который состоялся в среду, 11 декабря.

«Насколько сложно было заставить себя проявить свой максимум после матча с ЦСКА (который завершился победой «Зенита». — Прим. «Чемпионата»)? Да как бы стараешься просто каждую игру, когда выпадает шанс, стараешься просто сделать свой максимум. Независимо, с кем предыдущий матч играли.

Безусловно, все довольны и к этому стремились, чтобы выиграть у ЦСКА. Но к этой игре не подходили как-то, что вот «Астана» там — плохая команда. Нет, был полный настрой», — цитирует Вольхина официальный сайт «Зенита».