Названы три команды Европы, которыми заинтересовалась НБА в связи с планами по новой лиге

Представители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже связалась с греческим «Панатинаикосом» и ожидают отклика от таких команд, таких как испанский «Реал» и турецкий «Фенербахче», чтобы узнать их позицию относительно нового проекта в Европе. Об этом информирует Relevo.

При этом издание Eurohoops сообщило, что на контакт с ним вышел «Панатинаикос» и отрицал наличие каких-либо контактов с НБА или Международной федерацией баскетбола (ФИБА) по этому вопросу.

Согласно сообщению Relevo, Национальная баскетбольная ассоциация намерена запустить лигу в Европе уже в сезоне-2026/2027.

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