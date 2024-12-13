Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы три команды Европы, которыми заинтересовалась НБА в связи с планами по новой лиге

Названы три команды Европы, которыми заинтересовалась НБА в связи с планами по новой лиге
Комментарии

Представители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже связалась с греческим «Панатинаикосом» и ожидают отклика от таких команд, таких как испанский «Реал» и турецкий «Фенербахче», чтобы узнать их позицию относительно нового проекта в Европе. Об этом информирует Relevo.

При этом издание Eurohoops сообщило, что на контакт с ним вышел «Панатинаикос» и отрицал наличие каких-либо контактов с НБА или Международной федерацией баскетбола (ФИБА) по этому вопросу.

Согласно сообщению Relevo, Национальная баскетбольная ассоциация намерена запустить лигу в Европе уже в сезоне-2026/2027.

Материалы по теме
НБА грозится создать лигу в Европе. Объясняем, почему это очень сомнительная затея
НБА грозится создать лигу в Европе. Объясняем, почему это очень сомнительная затея

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android