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Анонсирован сериал в честь легенды «Лейкерс» Коби Брайанта

Анонсирован сериал в честь легенды «Лейкерс» Коби Брайанта
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Телеканал CNN анонсировал новый оригинальный сериал из трёх частей под названием «Коби: путь к легенде», который будет посвящён легендарному защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту.

Премьера сериала состоится 25 января и будет выходить каждую субботу. Сериал расскажет о личной истории, которая помогла легенде «озёрников» стать одним из величайших баскетболистов всех времён.

Напомним, Брайант – пятикратный чемпион НБА, MVP НБА в 2008 году. 26 января 2020 года Коби ушёл из жизни, разбившись на вертолёте. На борту судна также находилась его 13-летняя дочь Джианна. На момент смерти американскому баскетболисту был 41 год.

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