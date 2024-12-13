Анонсирован сериал в честь легенды «Лейкерс» Коби Брайанта

Телеканал CNN анонсировал новый оригинальный сериал из трёх частей под названием «Коби: путь к легенде», который будет посвящён легендарному защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту.

Премьера сериала состоится 25 января и будет выходить каждую субботу. Сериал расскажет о личной истории, которая помогла легенде «озёрников» стать одним из величайших баскетболистов всех времён.

Напомним, Брайант – пятикратный чемпион НБА, MVP НБА в 2008 году. 26 января 2020 года Коби ушёл из жизни, разбившись на вертолёте. На борту судна также находилась его 13-летняя дочь Джианна. На момент смерти американскому баскетболисту был 41 год.