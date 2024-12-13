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Лу Уильямс объяснил, почему не считает Кейтлин Кларк лицом женской НБА

Лу Уильямс объяснил, почему не считает Кейтлин Кларк лицом женской НБА
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Бывший американский баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс поделился мнением, что лицом женской НБА (WNBA) является Эйжа Уилсон, а не Кейтлин Кларк.

«Я по-прежнему считаю, что звание лица женского баскетбола принадлежит Эйже Уилсон. Она проделала огромную работу, став чемпионкой, самым ценным игроком и сделав всё это. Теперь её популярность возросла. Вы начинаете видеть её в рекламных роликах… Я по-прежнему считаю, что это Эйжа», – сказал Уильямс в подкасте Run It Back.

Отметим, что ранее журнал TIME назвал разыгрывающую «Индианы Фивер» Кларк спортсменкой года, тем самым Кейтлин стала вторым баскетболистом в истории, кто удостоился такой чести. Ранее лишь Леброн Джеймс становился спортсменом года.

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