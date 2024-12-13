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Представлена интересная статистика, как «Бостон» играет в НБА без Тейтума

Представлена интересная статистика, как «Бостон» играет в НБА без Тейтума
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С начала прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум пропустил лишь девять матчей. Игроки «кельтов» без лидера в составе победили в восьми из них. Об этом информирует статистический портал StatMuse в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Бостон» — действующий чемпион НБА. Команда выиграла титул в 2024 году впервые с 2008 года. Тейтум минувшим летом в составе сборной США по баскетболу стал олимпийским чемпионом.

На данный момент «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая лишь «Кливленд Кавальерс».

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