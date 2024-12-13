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Виктор Вембаньяма повторил достижение двух легенд НБА

Виктор Вембаньяма повторил достижение двух легенд НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма повторил достижение двух прославленных игроков Национальной баскетбольной ассоциации — двукратных чемпионов лиги Дэвида Робинсона и Хакима Оладжьювона.

Как информирует статистический сервис StatMuse, ранее только Робинсон и Оладжьювон в своих вторых сезонах в лиге в среднем за матч набирали 20+ очков, 10+ подборов, один и более перехватов, три и более блок-шотов. В нынешнем сезоне к ним присоединился 20-летний француз.

Ранее экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас на примере Шакила О’Нила указал, что нужно Вембаньяме, чтобы полностью раскрыть потенциал.

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