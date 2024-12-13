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Американская певица намекнула, что Леброн Джеймс вдохновил её написать песню

Американская певица намекнула, что Леброн Джеймс вдохновил её написать песню
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Американская певица Грейси Абрамс рассказала, как мем с участием форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом вдохновил её на написание песни That’s So True. Об этом информирует издание ESPN.

В тексте песни есть строчка «Улыбаюсь, несмотря ни на что! Не могу поверить, что это моя жизнь». Именно эту фразу написал в своих социальных сетях Леброн Джеймс после того, как ведущая Fox News Лора Ингрэм сказала ему: «Заткнись и играй».

Певица сообщила, что она и её лучшая подруга Одри Хоберт отправляли друг другу этот мем, когда им было грустно.

That’s So True стала первой песней Абрамс, вошедшей в топ-10 Billboard Hot 100 в ноябре, и продержалась в чартах шесть недель.

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