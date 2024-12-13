Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Выбью из тебя всё дерьмо». Дрэймонд Грин повздорил с болельщиком «Хьюстона»

«Выбью из тебя всё дерьмо». Дрэймонд Грин повздорил с болельщиком «Хьюстона»
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во время четвертьфинального матча Кубка НБА с «Хьюстон Рокетс» вступил в словесную перепалку с болельщиком.

Фото: https://x.com/ClutchPoints

Болельщик «Хьюстона» кричал в адрес баскетболиста: «Дрэймонд! Дрэймонд, почему ты такая стерва?» На это Грин ответил: «Я выбью из тебя всё дерьмо».

После этого Грин вводил мяч из-за лицевой линии, апеллируя к судье, чтобы тот сделал что-то с неугомонным болельщиком. В итоге данный эпизод остался без внимания рефери.

«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» со счётом 91:90, тем самым прервав свою серию поражений от «воинов», которая насчитывала 15 матчей. Игроки «Рокетс» победили «Уорриорз» впервые с февраля 2020 года.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер
Сейчас читают:
НБА грозится создать лигу в Европе. Объясняем, почему это очень сомнительная затея
НБА грозится создать лигу в Европе. Объясняем, почему это очень сомнительная затея
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android