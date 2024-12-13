«Выбью из тебя всё дерьмо». Дрэймонд Грин повздорил с болельщиком «Хьюстона»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во время четвертьфинального матча Кубка НБА с «Хьюстон Рокетс» вступил в словесную перепалку с болельщиком.

Фото: https://x.com/ClutchPoints

Болельщик «Хьюстона» кричал в адрес баскетболиста: «Дрэймонд! Дрэймонд, почему ты такая стерва?» На это Грин ответил: «Я выбью из тебя всё дерьмо».

После этого Грин вводил мяч из-за лицевой линии, апеллируя к судье, чтобы тот сделал что-то с неугомонным болельщиком. В итоге данный эпизод остался без внимания рефери.

«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» со счётом 91:90, тем самым прервав свою серию поражений от «воинов», которая насчитывала 15 матчей. Игроки «Рокетс» победили «Уорриорз» впервые с февраля 2020 года.