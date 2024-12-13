Марбэри назвал виновника в отсутствии золота у сборной США по баскетболу на ОИ-2004

Бывший американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Стефан Марбэри вспомнил об участии в Олимпиаде 2004 года в Афинах (Греция). Сборная США тогда завоевала бронзовые медали.

По мнению Марбэри, методы общения главного тренера той сборной Ларри Брауна с игроками не способствовали единству, необходимому для успеха. Кроме того, команда была собрана в спешке, что не позволило американцам подготовиться к турниру должным образом.

«Конечно, поражения случаются. Я с этим не спорю. Но мне не нравится, как нас тренировали. Дело было в том, что он [Ларри Браун] просто пытался указывать группе чернокожих ребят, что им делать. Мне это не понравилось. Мне не понравилось, как он разговаривал с нами», — сказал Марбэри на канале Bovada в YouTube.

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