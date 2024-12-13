Чемпион НБА предположил, как долго Вембаньяма сможет выступать на высоком уровне

Ветеран «Денвер Наггетс» и чемпион НБА Деандре Джордан поделился мнением о 20-летнем центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Он из тех, кого невозможно как следует опекать. Он аватар. Он чрезвычайно мастеровит. У него есть бросок. У него есть ведение. Он может заблокировать любой бросок. Полагаю, он ещё долго будет очень хорош. Игра с таким парнем, как Крис Пол, может помочь ему лучше разобраться в игре и быть на два шага впереди. Это ему очень поможет. Это будет здорово и для него, и для остальной команды», — сказал Джордан в эфире FanDuelTV.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма может повторить достижение двух легенд НБА.

Материалы по теме Виктор Вембаньяма может повторить достижение двух легенд НБА

Главные новости дня: