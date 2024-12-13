Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА предположил, как долго Вембаньяма сможет выступать на высоком уровне

Чемпион НБА предположил, как долго Вембаньяма сможет выступать на высоком уровне
Комментарии

Ветеран «Денвер Наггетс» и чемпион НБА Деандре Джордан поделился мнением о 20-летнем центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Он из тех, кого невозможно как следует опекать. Он аватар. Он чрезвычайно мастеровит. У него есть бросок. У него есть ведение. Он может заблокировать любой бросок. Полагаю, он ещё долго будет очень хорош. Игра с таким парнем, как Крис Пол, может помочь ему лучше разобраться в игре и быть на два шага впереди. Это ему очень поможет. Это будет здорово и для него, и для остальной команды», — сказал Джордан в эфире FanDuelTV.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма может повторить достижение двух легенд НБА.

Материалы по теме
Виктор Вембаньяма может повторить достижение двух легенд НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android