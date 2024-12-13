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Эй Смит высказался о подлинной причине неучастия Леброна в недавнем матче с «Портлендом»

Эй Смит высказался о подлинной причине неучастия Леброна в недавнем матче с «Портлендом»
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Популярный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит поделился мнением о причинах пропуска недавнего матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Команды встречались в регулярном чемпионате НБА. Ранее «Лейкерс» сообщали, что лёгкий форвард пропускал игру по личным причинам. Напомним, «Лос-Анджелес» победил со счётом 107:98.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Расселл - 28, Хатимура - 23, Кнехт - 6, Реддиш - 6, Кристи - 4, Винсент - 3, Оливари - 3, Колоко - 2, Траоре - 2, Джеймс, Льюис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 19, Саймонс - 14, Эйтон - 14, Хендерсон - 13, Авдия - 13, Камара - 8, Бэнтон - 6, Уокер - 4, Грант - 3, Макгауэнс - 2, Рупер - 2, Тибулл, Клингэн, Мюррэй, Рит

«Очевидно, его сейчас сильно критикуют. Насколько я понимаю, всё это из-за ситуации с Бронни Джеймсом. Можно утверждать, что дело не только в физической, но и в эмоциональной нагрузке. Поэтому когда я увидел новость о личных причинах, то подумал, что на самом деле здесь нечто большее», — сказал Эй Смит на канале ESPN в YouTube.

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