Эй Смит высказался о подлинной причине неучастия Леброна в недавнем матче с «Портлендом»

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит поделился мнением о причинах пропуска недавнего матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Команды встречались в регулярном чемпионате НБА. Ранее «Лейкерс» сообщали, что лёгкий форвард пропускал игру по личным причинам. Напомним, «Лос-Анджелес» победил со счётом 107:98.

«Очевидно, его сейчас сильно критикуют. Насколько я понимаю, всё это из-за ситуации с Бронни Джеймсом. Можно утверждать, что дело не только в физической, но и в эмоциональной нагрузке. Поэтому когда я увидел новость о личных причинах, то подумал, что на самом деле здесь нечто большее», — сказал Эй Смит на канале ESPN в YouTube.

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