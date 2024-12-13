Марбэри — о своей обуви: для чернокожих, которые не могли купить кроссовки Джордана

Бывший американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Стефан Марбэри рассказал, почему в своё время принял решение выпустить недорогую линейку кроссовок. Отличительной чертой кроссовок Starbury была их недорогая цена – $ 14,98.

«Цена в $ 14,98 была по карману каждому. Я хотел убедиться, что люди смогут себе это позволить. К другим нужно относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Тогда это окупится в семикратном размере. Starbury распространились по всей планете. Продажа обуви по доступной цене для чернокожих, которые не могут позволить себе обувь Майкла Джордана», — сказал Марбэри на канале Bovada в YouTube.

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