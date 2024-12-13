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Сабонис стал автором достижения, которое в НБА в последний раз покорялось Йокичу

Сабонис стал автором достижения, которое в НБА в последний раз покорялось Йокичу
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Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис стал автором достижения, которое в последний раз покорялось лидеру «Денвер Наггетс» Николе Йокичу. В матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:109) Сабонис набрал 32 очка при TS% 80 и сделал 20 подборов. Как следует из данных статистического сервиса, StatMuse, в последний раз такое удавалось Йокичу – 16 мая 2023 года. До Йокича подобного добивался центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Ивица Зубац (11 ноября 2022 года).

TS% (true shooting percentage) – статистический показатель, при подсчёте которого учитываются броски с игры и штрафные.

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