Назван статус Леброна Джеймса перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Об этом информирует ESPN US. Сообщается, что Леброна не было в самолёте команды.

Ранее Леброн пропускал матч с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 23 очка, совершал восемь подборов и отдавал 9,1 передачи.

Ранее популярный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался о подлинной причине неучастия Леброна в недавнем матче с «Портлендом».

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Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем: