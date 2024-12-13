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Назван статус Леброна Джеймса перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой»

Назван статус Леброна Джеймса перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Об этом информирует ESPN US. Сообщается, что Леброна не было в самолёте команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Ранее Леброн пропускал матч с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 23 очка, совершал восемь подборов и отдавал 9,1 передачи.

Ранее популярный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался о подлинной причине неучастия Леброна в недавнем матче с «Портлендом».

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