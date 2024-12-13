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«Фенербахче» отреагировал на слух об интересе к клубу у НБА из-за планов по новой лиге

«Фенербахче» отреагировал на слух об интересе к клубу у НБА из-за планов по новой лиге
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Турецкая команда «Фенербахче» опровергла новость об интересе к клубу со стороны Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал обозреватель Eurohoops Арис Баркас. По сведениям Баркаса, между «Фенербахче» и НБА не было никаких контактов.

Ранее издание Relevo сообщало, что НБА связалась с греческим «Панатинаикосом» и ожидает отклика от «Реала» и «Фенербахче», чтобы узнать их позицию относительно нового проекта в Европе. Позже издание Eurohoops заявило, что представители «Панатинаикоса» вышли с ним на связи, где отрицали наличие каких-либо контактов с североамериканской лигой.

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