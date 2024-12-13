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Андре Игуодала в процентах назвал роль Стефена Карри в успехе «Голден Стэйт»

Андре Игуодала в процентах назвал роль Стефена Карри в успехе «Голден Стэйт»
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Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации и четырёхкратный чемпион в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высказал мнение, что главная заслуга в успехе «воинов» принадлежит разыгрывающему Стефену Карри.

«Невозможно выиграть чемпионат, если в составе нет главного таланта. Рискну сказать, что на 80% успех «Голден Стэйт» – это заслуга Стефа Карри. Знаю, Джо (Джо Лэйкобу – владельцу «Голден Стэйт». – Прим. «Чемпионата») не нравится, когда я так говорю, но это правда. Мы все это знаем», — сказал Игуодала на канале Bloomberg Originals в YouTube.

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