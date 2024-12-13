Виктор Вембаньяма прояснил свои планы по поводу выступления за сборную Франции

20-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что намерен на постоянной основе выступать за сборную Франции.

«Я не знаю точных дат, но всегда можно найти время, чтобы поработать с национальной командой. Нужно лишь немного пожертвовать своей физической подготовкой к следующему сезону. Так что да, моя цель – играть за сборную Франции каждое лето», — приводит слова Вембаньямы издание L’Équipe.

Напомним, Виктор принимал участие в летних олимпийских играх 2024 года в Париже, став серебряным медалистом турнира. В финале французы уступили сборной США.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма может повторить достижение двух легенд НБА.

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