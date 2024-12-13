Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма прояснил свои планы по поводу выступления за сборную Франции

Виктор Вембаньяма прояснил свои планы по поводу выступления за сборную Франции
Комментарии

20-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что намерен на постоянной основе выступать за сборную Франции.

«Я не знаю точных дат, но всегда можно найти время, чтобы поработать с национальной командой. Нужно лишь немного пожертвовать своей физической подготовкой к следующему сезону. Так что да, моя цель – играть за сборную Франции каждое лето», — приводит слова Вембаньямы издание L’Équipe.

Напомним, Виктор принимал участие в летних олимпийских играх 2024 года в Париже, став серебряным медалистом турнира. В финале французы уступили сборной США.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма может повторить достижение двух легенд НБА.

Материалы по теме
Виктор Вембаньяма может повторить достижение двух легенд НБА

Вембаньяма предстал в образе из японского аниме на Хэллоуин:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android