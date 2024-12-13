Фанаты баскетбола нашли оригинальный способ просмотра трансляций НБА

В последние дни пользователи сети Интернет на Западе активно обсуждают завирусившийся способ просмотра трансляций Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игроки популярной видеоигры Grand Theft Auto (GTA) V Online просматривают матчи североамериканской лиги прямо на серверах игры через устройства, с которыми могут взаимодействовать персонажи.

Фото: Скриншот из игры, выложенный одним из игроков

Чтобы смотреть матчи НБА в прямом эфире в США, нужно пользоваться каналом TNT Sports. Однако для тех, кто хочет отслеживать игры в режиме реального времени, лучше всего приобрести абонемент в НБА League Pass или подписку на приложение ESPN.

Лидером Восточной конференции сезона-2024/2025 на данный момент является клуб «Кливленд Кавальерс», Западной — «Оклахома-Сити Тандер».