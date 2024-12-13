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На билеты Кубка НБА резко упали цены

На билеты Кубка НБА резко упали цены
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Цены на билеты полуфинальных и финального матчей Кубка НБА 2024 года, которые пройдут 14 и 17 декабря в Лас-Вегасе резко упали после того, как определились команды, которые разыграют между собой трофей.

В полуфинальную стадию Кубка НБА вышли «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс», «Атланта Хоукс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Цены на билеты в этом сезоне значительно ниже, чем в 2023 году. Билеты на предстоящий полуфинал с участием «Милуоки Бакс» стоят всего $ 22, а на матч «Оклахома-Сити Тандер» — $ 30. По информации Араша Маркази из The Sporting Tribune, билеты на финал стоят всего $ 79.

Билеты на прошлогодний финал были в два раза дороже – минимум $ 160, а на полуфиналы сильно зависели от участвующих команд. Самые дешёвые билеты на прошлогодний матч «Лос-Анджелес Лейкерс» были более чем в три раза дороже нынешних.

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