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Журналист — о падении рейтингов НБА: полная катастрофа

Журналист — о падении рейтингов НБА: полная катастрофа
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45-летний американский журналист Ричард Клэй Трэвис, являющийся радиоведущим и телеэкспертом, высказался по поводу падающих рейтингов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), приведя в качестве доказательств серьёзные цифры.

«Рейтинги НБА упали на 48% с 2012 года. Только в этом году на ESPN они упали на 28%. В то время как все остальные спортивные лиги ставят рекорды рейтингов. Полная катастрофа», — написал Трэвис в социальной сети Х (ранее Twitter).

Рейтинги североамериканской лиги падают с начала сезона-2024/2025. Для примера — двойной матч открытия на ESPN: в среднем 1,6 млн зрителей, что на 42% меньше по сравнению с открытием сезона-2023/2024 с Виктором Вембаньямой.

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