Капитан «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин готов вернуться в строй после травмы

32-летний капитан стамбульского «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин возвращается в строй после более чем двухмесячного отсутствия из-за травмы ноги. Об этом сообщает Basketnews.

Возвращение Ларкина ожидается в сегодняшней встрече Евролиги, в которой «Анадолу Эфес» примет в Стамбуле греческий «Панатинаикос». Это важный матч для турецкой команды, поскольку на данный момент она имеет семь побед при семи поражениях и занимает 11-е место в турнирной таблице.

В пяти встречах, которые Ларкин сыграл в этом сезоне Евролиги, он набирал в среднем 10,8 очка и 5,4 результативной передачи.

Напомним, в конце прошлого сезона Шейн на четыре года продлил контракт с «Анадолу Эфес», это означает, что он будет выступать в его составе до конца сезона-2027/2028. В прошлом сезоне Евролиги Ларкин в среднем набирал 16,8 очка, 2,8 подбора, 5,1 передачи за матч.