Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адебайо — о слухах об обмене Батлера: он всегда будет нашим Джимбо

Адебайо — о слухах об обмене Батлера: он всегда будет нашим Джимбо
Комментарии

27-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» на позиции форварда, Бэм Адебайо высказался по поводу звёздного защитника коллектива Джимми Батлера, вокруг которого в последнее время ходят различные слухи об обмене.

«Мы любим его таким, какой он есть. Он всегда будет нашим Джимбо. Вот за что мы его любим, так за то, что он делает те вещи, которые свойственны только ему.

Но в любой момент он может выйти на паркет и просто набрать 50 очков. Поэтому мы любим его таким, какой он есть», — сказал Адебайо после игры с «Торонто Рэпторс», закончившейся со счётом 114:104 в пользу «Хит».

НБА — регулярный чемпионат
13 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
114 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Хироу - 23, Адебайо - 21, Йович - 14, Смит - 11, Батлер - 11, Хайсмит - 9, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 6, Лав - 6, Розир - 5, Уэр, Бёркс, Брайант
Торонто Рэпторс: Дик - 22, Пёлтль - 16, Барретт - 13, Агбаджи - 13, Митчелл - 12, Уолтер - 9, Баттл - 8, Шид - 5, Могбо - 4, Темпл, Фернанду, Буше, Олиник
Материалы по теме
Обозреватель «Финикса» прояснил ситуацию с возможным переходом Джимми Батлера в «Санз»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android