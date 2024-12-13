Адебайо — о слухах об обмене Батлера: он всегда будет нашим Джимбо

27-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» на позиции форварда, Бэм Адебайо высказался по поводу звёздного защитника коллектива Джимми Батлера, вокруг которого в последнее время ходят различные слухи об обмене.

«Мы любим его таким, какой он есть. Он всегда будет нашим Джимбо. Вот за что мы его любим, так за то, что он делает те вещи, которые свойственны только ему.

Но в любой момент он может выйти на паркет и просто набрать 50 очков. Поэтому мы любим его таким, какой он есть», — сказал Адебайо после игры с «Торонто Рэпторс», закончившейся со счётом 114:104 в пользу «Хит».