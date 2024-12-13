Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Энтони Рэндольф объявил о завершении карьеры

Экс-игрок «Локомотива-Кубань» Энтони Рэндольф объявил о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

35-летний американский и словенский баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда, Энтони Рэндольф объявил о завершении своей спортивной карьеры. Он объявил об этом в социальных сетях.

Американец немецкого происхождения и натурализованный словенец добился больших успехов в своей карьере, но из-за череды травм Энтони Рэндольф последние несколько лет бо́льшую часть времени был вне игры.

После того как Рэндольф был выбран под 14-м номером драфта и провёл несколько сезонов в НБА, выступая за такие команды, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс», он перешёл в «Локомотив-Кубань», где играл с 2014 по 2015 год и стал одним из лучших тяжёлых форвардов в Евролиге.

Затем Рэндольф перешёл в «Реал» Мадрид, где дважды становился чемпионом Евролиги. В 2017 году в составе сборной Словении он завоевал золотую медаль Евробаскета-2017.

Материалы по теме
Форвард «Реала» Энтони Рэндольф выбыл из строя до конца сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android