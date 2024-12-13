Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев поздравил Михаила Дегтярёва с избранием главой ОКР

Главный тренер краснодарского баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань», выступающего в Единой лиге ВТБ, Андрей Ведищев поздравил министра спорта России Михаила Дегтярёва с избранием главой Олимпийского комитета России (ОКР).

«Олимпийские медали до сих пор остаются высшим спортивным достижением. Сейчас особенно важно сделать все, чтобы наши спортсмены могли выступать на международном уровне. А в честь побед звучал гимн нашей страны и развевался флаг России.

От всей души поздравляю Михаила Владимировича с назначением! Желаю успехов и удачи в новой ответственной должности!» — написал Ведищев в своем телеграм-канале.