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Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев поздравил Михаила Дегтярёва с избранием главой ОКР

Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев поздравил Михаила Дегтярёва с избранием главой ОКР
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Главный тренер краснодарского баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань», выступающего в Единой лиге ВТБ, Андрей Ведищев поздравил министра спорта России Михаила Дегтярёва с избранием главой Олимпийского комитета России (ОКР).

«Олимпийские медали до сих пор остаются высшим спортивным достижением. Сейчас особенно важно сделать все, чтобы наши спортсмены могли выступать на международном уровне. А в честь побед звучал гимн нашей страны и развевался флаг России.

От всей души поздравляю Михаила Владимировича с назначением! Желаю успехов и удачи в новой ответственной должности!» — написал Ведищев в своем телеграм-канале.

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