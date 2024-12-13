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Назван игрок, реализовавший больше «трёшек», чем Карри и другие именитые снайперы

Назван игрок, реализовавший больше «трёшек», чем Карри и другие именитые снайперы
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Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард реализовал в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации больше трёхочковых, чем такие известные мастера дальних бросков, как Стефен Карри, Джейсон Тейтум, Дэмьен Лиллард, Донован Митчелл, Лука Дончич, Кайри Ирвинг, Бадди Хилд, Джейлен Брансон, Джеймс Харден, Трей Янг, Девин Букер, Карл-Энтони Таунс.

В сезоне-2024/2025 НБА Пэйтон Притчард реализовал 96 «трёшек», тогда как у Стефена Карри на данный момент «всего» 78 попаданий из-за дуги.

Пэйтон Притчард стал самым результативным игроком состоявшегося в ночь с 12 на 13 декабря мск матча регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс» и клубом «Детройт Пистонс», в котором хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 123:99. Притчард оформил дабл-дабл — 27 очков и 10 ассистов, а также совершил четыре подбора.

«Бостон» на данный момент сохраняет за собой вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

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