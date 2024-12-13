Руководство «Лейкерс» интересуется первым номером драфта 2017 года — источник

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» интересуется первым номером драфта 2017 года, защитником «Орландо Мэджик» Маркеллом Фульцем, о чём сообщил журналист Энтони Ирвин.

«Лейкерс» провели внутренние переговоры по поводу Фульца, который не оправдал своих ожиданий после выбора под первым номером на драфте, но в прошлом сезоне хорошо зарекомендовал себя, выступая за «Орландо Мэджик», — приводит слова Ирвина издание NBA Retweet.

Показатели Маркелла в сезоне-2020/2021 составляли 12,9 очка, 5,4 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру. С момента появления в лиге игрок постоянно борется с травмами.