В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025. Йокич — лидер

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.
Рейтинг MVP на 13 декабря 2024 года:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
5. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йоркс Никс»).
6. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
7. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).
8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
9. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
10. Трей Янг («Атланта Хоукс»)
Никола Йокич — трёхкратный обладатель MVP.