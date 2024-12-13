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Кайри Ирвинг остался после командной тренировки «Маверикс» для отработки штрафных бросков

Кайри Ирвинг остался после командной тренировки «Маверикс» для отработки штрафных бросков
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32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» на позиции защитника, Кайри Ирвинг остался после командной тренировки и отрабатывал исполнение штрафных бросков.

Команда «Даллас Маверикс» после проведённых 25 матчей в сезоне-2024/2025 занимает четвёртое место в Западной конференции, имея на своём счету 16 побед и девять поражений. Ирвинг принял участие в 23 играх, в среднем набирая за матч 24,0 очка, 4,8 подбора, 5,2 передачи и 1,3 перехвата.

Лидирует в Западной конференции коллектив «Оклахома-Сити Тандер».

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