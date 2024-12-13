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Известны цифры, которые демонстрируют два лидера за звание MVP в сезоне-2024/2025

Известны цифры, которые демонстрируют два лидера за звание MVP в сезоне-2024/2025
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Сегодня, 13 декабря, Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала список претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Лидерами рейтинга являются звёздные Никола Йокич из команды «Денвер Наггетс» и греческий форвард Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с показателями двух главных, на данный момент, претендентов на трофей:

Никола Йокич: 32,3 очка, 13,6 подбора, 10,2 передачи при реализации 56,3% бросков за матч;
Яннис Адетокунбо: 32,5 очка, 11,6 подбора, 6,2 передачи при реализации 61,1% бросков за игру.

Йокич принял участие в 19 матчах сезона-2024/2025, и его команда «Наггетс» занимает седьмое место в Западной конференции. На счету Янниса 22 матча и шестое место на Востоке.

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