Чемпион Евролиги «Панатинаикос» разгромно проиграл «Анадолу Эфес»

13 декабря, в Турции, на стадионе «Синан Эрдем Доум» завершился очередной матч в рамках элитного европейского баскетбольного турнира — Евролиги. В рамках 15-го тура встречалась местная команда «Анадолу Эфес» и действующий чемпион розыгрыша — греческий «Панатинаикос». Встреча завершилась разгромной победой хозяев из Стамбула со счётом 93:67 (20:15; 25:19; 23:12; 25:21).

Лучшим игроком в составе «Анадолу Эфес» стал нигерийско-американский игрок Джордан Нвора, на счету которого 15 очков и восемь подборов. 16 очков и один подбор оформил француз — Родриг Бьёбуа.

В составе «Панатинаикоса» отличился Костас Слукас, записавший на свой счёт 15 очков, четыре подбора и три передачи. Для греческой команды это поражение стало вторым подряд.