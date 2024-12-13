Чемпион Евролиги «Панатинаикос» разгромно проиграл «Анадолу Эфес»
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13 декабря, в Турции, на стадионе «Синан Эрдем Доум» завершился очередной матч в рамках элитного европейского баскетбольного турнира — Евролиги. В рамках 15-го тура встречалась местная команда «Анадолу Эфес» и действующий чемпион розыгрыша — греческий «Панатинаикос». Встреча завершилась разгромной победой хозяев из Стамбула со счётом 93:67 (20:15; 25:19; 23:12; 25:21).
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
13 декабря 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
93 : 67
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Лессор, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Лучшим игроком в составе «Анадолу Эфес» стал нигерийско-американский игрок Джордан Нвора, на счету которого 15 очков и восемь подборов. 16 очков и один подбор оформил француз — Родриг Бьёбуа.
В составе «Панатинаикоса» отличился Костас Слукас, записавший на свой счёт 15 очков, четыре подбора и три передачи. Для греческой команды это поражение стало вторым подряд.
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