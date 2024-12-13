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Пользователи соцсетей связали отсутствие Леброна Джеймса в НБА с делом Пи Дидди

Пользователи соцсетей связали отсутствие Леброна Джеймса в НБА с делом Пи Дидди
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Пользователи социальных сетей считают, что внезапное отсутствие Леброна Джеймса в последнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» связано с делом рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди, которого обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуализированного характера, торговле людьми, организации оргий с участием несовершеннолетних, распространении наркотиков. В этом деле замешаны многие звёзды шоу-бизнеса и спорта, в том числе и лидер «озёрников».

Один фанат написал: возможно, Леброн мог бы немного почитать в тюрьме.

Другой фанат высмеял Леброна: он оказался на неправильной стороне истории. Сектор Black Boule «Greek Divine 9» (тёмная сторона люциферианского дома), который кишит драконами, рушится. Их масонский карточный домик полностью разрушен.

Третий фанат сказал: в его глазах совсем нет искорки жизни. Чем они больше, тем больнее им падать. Особенно если они лгали так много и связались с неправильными «друзьями». Заставляет задуматься, насколько глубоки обман и связи. Добавьте немного Голливуда и немного денег. Встряхните, поместите в бутылку.

Четвёртый добавил: он знает, что его славные дни прошли, и что его прошлые плохие решения начинают его догонять.

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