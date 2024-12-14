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Црвена Звезда — Олимпиакос, результат матча 13 декабря 2024, счёт 87:73, Евролига

«Црвена Звезда» с разницей в 14 очков обыграла «Олимпиакос» в матче 15-го тура Евролиги
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В Белграде (Сербия) завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Црвена Звезда» и греческий «Олимпиакос». Игра закончилась со счётом 87:73 (19:17, 20:21, 28:15, 20:20) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
13 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
87 : 73
Олимпиакос
Пирей, Греция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Даум, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Неманья Недович. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и четыре результативные передачи. У «Олимпиакоса» лучшую результативность продемонстрировал форвард Александар Везенков, на счету которого 19 очков, 10 подборов и одна передача.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» сыграет на выезде в Турции с «Анадолу Эфес». Встреча состоится 18 декабря. «Олимпиакос» в тот же день примет дома итальянский «Виртус».

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