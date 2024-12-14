«Црвена Звезда» с разницей в 14 очков обыграла «Олимпиакос» в матче 15-го тура Евролиги

В Белграде (Сербия) завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Црвена Звезда» и греческий «Олимпиакос». Игра закончилась со счётом 87:73 (19:17, 20:21, 28:15, 20:20) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Неманья Недович. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и четыре результативные передачи. У «Олимпиакоса» лучшую результативность продемонстрировал форвард Александар Везенков, на счету которого 19 очков, 10 подборов и одна передача.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» сыграет на выезде в Турции с «Анадолу Эфес». Встреча состоится 18 декабря. «Олимпиакос» в тот же день примет дома итальянский «Виртус».