Яннис Адетокунбо объяснил, почему не выпивает и не играет в азартные игры

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил, почему он не пьёт алкогольные напитки и не играет в азартные игры.

«Я не играю, потому что считаю, что у меня проблемы с азартом. Стараюсь держаться подальше от азартных игр, потому что всё, что я делаю, делаю на 100%.

Я не пью. Я не играю. Ничего из этого не делаю, потому что знаю, что если вляпаюсь в это, мне будет трудно выбраться», — приводит слова Адетокунбо Hoopshype.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Яннис Адетокунбо занимает в нём второе место.