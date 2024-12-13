Инсайдер НБА: «Лейкерс» смогут завоевать титул только после ухода Леброна Джеймса

Неназванный инсайдер НБА заявил, что команда североамериканской лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» сможет завоевать чемпионский титул только после ухода четырёхкратного чемпиона — 39-летнего форварда Леброна Джеймса.

«Сейчас они поставили руководить Джей Джей [Редика], а не Дарвин [Хэма]. Они могут продолжать менять тренеров сколько угодно, но это не изменит их нынешнего положения. У них есть Леброн, Энтони Дэвис и… что? Пока Леброн не уйдёт, то все их изменения бессмысленны, понимаешь? Они так и будут придерживаться нереалистичных стандартов.

Леброну почти 40, чувак! Да, он всё ещё может творить великие дела, потому что он, чёрт возьми, Леброн. Но с точки зрения того, чтобы эта команда была стабильно хороша в течение нескольких лет — претендентом на титул — этого не произойдёт при том, как она устроена сейчас. Последние пару лет они старались изо всех сил, и это не сработало. Они должны быть честными. Двух звёзд было недостаточно для того, к чему они стремились.

У них не было тренерской проблемы. Это почти никогда не бывает проблемой в тренере. Теперь, когда Леброну выпал шанс поиграть с Бронни и это стало частью его наследия, он должен оценить свои перспективы в команде. Я думаю, он находит, что команда нуждается в нём, и это заставляет многих людей в лиге думать, что он, наконец, может быть готов к обмену, чтобы играть где-нибудь ещё на уровне контендера. Вопрос в том, как вы можете осуществить этот обмен? Есть всего несколько команд, которые благодаря его выступлениям смогут подняться со второго уровня на вершину, но таким командам трудно, если не невозможно, заключить с ним контракт», — приводит слова анонимного инсайдера издание Fadeaway World.